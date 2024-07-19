Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından Yozgat dahil 81 ilde uygulanacak IPARD III – 1. Çağrı dönemi başvurularının ön incelemesi tamamlanmış ve sıralama kriteri puanları açıklandı.

Kurum tarafından 21 Mart 2024 tarihinde "M3 - Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar" tedbirinden yayınlanan IPARD III Programı 1. Başvuru Çağrı ilanı kapsamında proje başvurularının teslimi 14 Haziran 2024 tarihinde tamamlandı

TKDK’dan yapılan açıklamada, “Toplam destek bütçesinin 66 Milyon Avro olduğu bu çağrı döneminde, Kurumumuza sunulan projelerin toplam destek talebi yaklaşık 330 Milyon Avro olarak gerçekleşmiştir. Bu nedenle, yapılan değerlendirme sonucunda IPARD sıralama kriteri puanı 50 ve üzeri olan başvuruların incelenmesine devam edilmesi ve sıralama puanı 50’nin altında olan başvuruların ise bütçe yetersizliği nedeniyle inceleme sürecine dâhil edilmeden reddedilmesine karar verilmiştir. Bu çerçevede; IPARD III Programı 1. Başvuru Çağrı Dönemi kapsamında Kurumumuza sunulan başvuruların incelenmeleri sonucunda aldıkları IPARD sıralama kriteri puanları https://www.tkdk.gov.tr/SiralamaKriteriSorgula bağlantısı üzerinden yayımlanmıştır. Gerçek kişi başvuru sahiplerimiz T.C Kimlik Numaraları ve Başvuru Kayıt Numaraları; tüzel kişi başvuru sahiplerimiz ise Vergi Kimlik Numaraları ve Başvuru Kayıt Numaraları ile başvurularına ait sıralama puanlarını sorgulayabileceklerdir.

Başvuru sahiplerimiz, Kurumumuz tarafından yayınlanan sıralama puanlarına 23 Temmuz 2024 günü mesai bitimine kadar itiraz edilebilecektir. İtirazların TKDK İl Koordinatörlükleri, TKDK İl İrtibat Ofisleri veya Kurum Merkezine yazılı olarak yapılması gerekmektedir. Kurumumuz tarafından yayınlanan IPARD sıralama kriterleri puanları, başvuru sahiplerinin aldıkları kesin puanları ifade etmemektedir. Başvuru paketleri üzerinde yapılacak incelemelerde sıralama kriteri puanlarında değişiklik olabileceği ve nihai puanların başvuru paketleri üzerinde yapılacak incelemelerin tamamlanmasından sonra kesinleşeceği dikkate alınmalıdır. Başvuruların incelenmesi tamamlandıktan sonra IPARD sıralama kriteri puanı 50’nin altına düşen başvurular için ilgili başvuru sahipleri yazılı olarak bilgilendirileceklerdir. Ayrıca, başvuru sahiplerimizin projelerinin IPARD sıralama kriterlerinden yüksek puan alması, desteğe hak kazanıldığı anlamına gelmemektedir. Başvuruların öncelikle, yapılacak kontroller sonucunda IPARD Programında belirlenmiş ve Kurumumuz tarafından Başvuru Çağrı Rehberlerinde yayınlanmış olan uygunluk kriterlerini karşılamaları zorunludur” ifadelerine yer verildi.