Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Sorgun ilçesine bağlı Külhüyük köyünde gerçekleştirilen 'Tarla Günü' etkinliğine katıldı.

Etkinlikte konuşan Özkan, Türkiye'de yeşil mercimek üretiminde birinci sırada yer alan Yozgat'ın ekim alanlarının bir önceki yıla göre %30 artarak 224 bin 500 dekara ulaştığını belirtti.

Vali Özkan, biçerdöverle mercimek hasadı yaparak gazetecilere açıklamalarda bulundu. Özkan, "Turizm ve sanayi sektörlerinde hızla ilerleyen Yozgat, 6 milyon 130 bin dekarlık ekilebilir alanıyla Türkiye genelinde beşinci sırada bulunuyor" dedi.

Yeşil mercimek üretiminde Yozgat'ın liderliğini vurgulayan Özkan, "Bu yıl ekim alanımız %30'luk bir artışla 224 bin 500 dekara ulaştı. İlimiz nohut üretiminde ikinci, şeker pancarında üçüncü, buğdayda ise beşinci sırada yer alıyor. Tüm çiftçilerimize bereketli bir hasat diliyoruz. İnşallah emekleri boşa gitmez. Allah kolaylık versin," diye konuştu.

Geçen yıl 19 bin 764 ton olan yeşil mercimek üretiminin, bu yıl yaklaşık 24 bin 500 tona ulaşması bekleniyor.