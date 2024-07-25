Türkiye'de yeşil mercimek üretiminde birinci sırada yer alan Yozgat'ta, ekim alanı önceki yıla göre yüzde 30'luk artışla yaklaşık 224 bin 500 dekara yükseldi.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Sorgun ilçesine bağlı Külhüyük köyünde düzenlenen "Tarla Günü" etkinliğine katıldı.

Burada biçerdöverle mercimek hasadı yapan Vali Özkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, gerek turizm, gerek sanayi sektörlerinde hızla yol almaya devam eden Yozgat'ın 6 milyon 130 bin dekarlık ekilebilir alanıyla da Türkiye'de beşinci sırada olduğunu söyledi.

Yeşil mercimek üretiminde kentin birinci sırda yer aldığını ifade eden Özkan, "İlimiz geçtiğimiz ekim sezonunda yeşil mercimekte 170 bin dekarlık alanda 19 bin 764 bin tonla üretim yapılırken bu yıl yeşil mercimekte ekim alanında yaklaşık yüzde otuz bir artışla 224 bin 265 dekar ekiliş gerçekleşmiş olup üretimde de 24 bin 425 bin üretim beklenmekte. Ayrıca nohut da yaklaşık olarak 68,6 bin ton üretimle 2’nci sırada şeker pancarında 1 milyon 259 bin 197 tonla 3’üncü sırada, hububatta özellikle durum buğdayında 322 bin tonla 5’inci sıradadır. Tüm çiftçilerimize bereketli olsun diyoruz, inşallah emekleri zayi olmasın. Allah kolaylık versin" diye konuştu.

“DENEME SAYISI 70”

İl Tarım ve Orman Müdürü Tanju Özkaya ise yapmış olduğu açıklamada, “Büyük bir potansiyele sahip ilimizi üretim anlamında daha üstlere çıkarabilmek için Tarım ve Orman Bakanlığımızın uygulamaya koyduğu proje ve desteklemelerle çalışmalar yürütülmekte. Bu çalışmaların en önemlilerinden olan ve tüm bu ürün gruplarında Bakanlığımız Araştırma Enstitüleriyle ilimiz özelinde dekara verimi artırmak için ortak çalışmalar yapmaktayız, çünkü 1 kilo verim artışının böyle büyük tarım arazisindeki etkisinin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bu bağlamda bu yıl ilimizin değişik lokasyonlarında kurulan deneme sayısı 70 adettir. Geçen yıl 19 bin 764 ton olan yeşil mercimek üretiminin bu yıl yaklaşık 24 bin 500 ton olması bekleniyor. Yeşil mercimekte de yine Bakanlığımızın Araştırma Enstitülüleri tarafından ıslah edilmiş ve geliştirilmiş yerli ve milli tohumluklarını kullanmak suretiyle 6 değişik lokasyonda Merkez, Sorgun, Sarıkaya ilçelerinde ilimiz ile ilgili adaptasyon denemeleri kurulmuştur. Olumsuz iklim faktörlerine rağmen bu çeşitlerin verimleri ilimiz genel ortalamalarının üzerlerinde verimleri olmuştur. Tüm bu çalışmalar üreticilerimizle paylaşılmaktadır” ifadelerini kullandı.

Etkinliğe, Sorgun Kaymakamı İhsan Emre Aydın, İl Jandarma Komutanı Albay Nejdet Özcan, İl Tarım ve Orman Müdürü Tanju Özkaya ve çiftçiler katıldı.