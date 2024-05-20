Ülke genelinde önemli bir değişiklik gerçekleşiyor. Artık tüm emeklilerin banka veznelerinden para çekme imkanı kısıtlanacak. Bu karar, Yozgat dahil 81 ilinde uygulanacak.

Bankalar, hızla yayılan ATM kullanımına rağmen, vezne işlemlerindeki yoğunluğun azalmadığını belirtiyorlar. Özellikle emekliler, küçük miktarlarda bile olsa para çekme işlemlerini veznelerden tercih ediyorlar. Bu sebeple, belirli adımların atılması için 81 ilde yeni düzenlemeler planlanıyor.

Türkiye genelinde toplam 49.847 ATM bulunmasına rağmen, vatandaşlar ve özellikle de ATM kullanmayı bilmeyenler hala vezne sıralarını tercih ediyorlar.

Bankaların aldığı karara göre, 20.000 TL'nin altındaki tutarlarda artık veznelere para çekme imkanı sunulmayacak. Bu miktarın altındaki işlemler için sadece ATM'ler kullanılabilecek.

Emeklilerden gelen tepkiler gecikmedi. Artık istedikleri miktarı veznelerden çekip yatıramayacak olmaları, emekliler arasında endişeye sebep oluyor. Ancak, bu kararın amacı, bankalardaki yoğunluğu azaltmak ve ATM kullanımını teşvik etmek. Yeni düzenlemeye uyum sağlayarak, emeklilerin ve ATM kullanmayı bilmeyen vatandaşların işlemlerini daha hızlı bir şekilde gerçekleştirebilmeleri hedefleniyor.