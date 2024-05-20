Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYGM) tarafından düzenlenen Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü Spor Oyunları Futbol Türkiye Finalleri Samsun’da başladı.

Şampiyon Samsunda Belli Olacak1

Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonunda yapılacak olan karşılaşmalar sonunda Türkiye şampiyonu belli olacak. Final grubunun açılış seremonisi İlkadım Suni Çim Saha’da yapıldı.

Şampiyon Samsunda Belli Olacak2

A Grubu'nda Kocaeli, Diyarbakır, Karaman, Ağrı ile B Grubu'nda Yozgat, Ardahan, Kastamonu ve Manisa olmak üzere 8 takım şampiyonluk için mücadele verecek.

Şampiyon Samsunda Belli Olacak

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Karşılaşmalar 20-25 Mayıs 2024 tarihleri arasında oynanacak.

Kaynak: İHA