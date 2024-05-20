Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Akdağmadeni Çamlık Mahallesine yapılan 8 derslikli Özel Eğitim Anaokulunun 2024-2025 eğitim ve öğretim yılında çocukların hizmetine sunulacağını söyledi.

Çocukların daha ferah ve daha güzel binalarda eğitim görmelerini sağlamak amacıyla Akdağmadeni Çamlık Mahallesine yapılan 8 derslikli Özel Eğitim Anaokulunun 2024-2025 eğitim ve öğretim yılında çocukların hizmetine sunulacağını belirten Vali Özkan, “Her şey yarınlarımız, göz aydınlığımız çocuklarımız için” dedi.

Özkan yaptığı açıklamada, “Bu güzide eğitim yuvamızın ilimize ve ilçemize kazandırılmasında başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sayın Bakanımıza, Milletvekillerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.