Yerel Basın Çalıştayı Yozgat’ta

Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek olan çalıştayda, gazeteciler ve akademisyenler karşılıklı etkileşim içerisinde yerel basının sorunlarını ve çözüm önerilerini tartışılacak.

Çalıştaydaki tartışmaların kitapçık olarak yayınlanarak tüm Türkiye’deki iletişim fakültelerine ve gazetecilik örgütlerine gönderileceği belirtilirken, çalıştay raporunun da basın açıklamasıyla kamuoyuna duyurulacağı bildirildi.

Konu ile ilgili yetkililer tarafından yapılan açıklamada, açılış konuşmalarının ardından davetli konuşmacıların söz alacağı çalıştayda, Kayseri Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünden Doç. Dr. Mehmet Sena Kösedağ’ın yerel basının tarihsel gelişimi ve sorunları üzerinde durduğu bir sunum yapacağı ifade edildi.

Açıklamada, Kösedağ’ın ardından TRT Haber Kanalı Yayın Editörü deneyimli gazeteci Burcu Oral’ın yerel basının ulusal haber akışı için önemi ve yerel gazetecilerin bu akışa daha fazla müdahale edebilmesinin koşulları üzerine konuşma yapacağı belirtildi.

“YOZGAT HALKININ YEREL BASINDAN BEKLENTİLERİ”

ARAŞTIRMASININ SONUÇLARINI AÇIKLAYACAKLAR

Çalıştayda, Bozok Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünden Doç. Dr. Şafak Etike, aynı bölümden mezun olan ve Konya Hakimiyet Gazetesinde yerel muhabir olarak görev yapan Kardelen Akyıl ile 2023 yılında gerçekleştirdikleri ve TÜBİTAK tarafından desteklenen “Yozgat Yerel Basın İzleme Eğilimleri” adlı bilimsel çalışmalarının sonuçlarını gazetecilerle paylaşacak. Etike ve Akyıl, Yozgat halkının yerel basınla ilgili görüşlerini ve yerel basından beklentilerini içeren araştırma raporunu açıklayacak.

GAZETECİLER SORUNLARINI VE BEKLENTİLERİNİ ANLATACAK

Sunumların ardından “Söz Yerel Basın Mensuplarında” başlıklı serbest kürsü oturumunda gazetecilerin söz alarak çalıştaya katkı yapması bekleniyor. Deneyimlerini aktararak çalıştaya katkı vermesi beklenen gazetecilerin altını çizeceği sorunlar, gelişmeler, akademiden ve kurumlardan beklentiler ile çözüm önerilerinin akademik ve mesleki tartışmayı genişleterek alana katkı sunması hedefleniyor. Gazeteciler, akademisyenler ve dinleyiciler arasında yürütülecek tartışmaların akademi ve sektör etkileşimini daha da güçlendireceği, akademik tartışmayı zenginleştireceği ifade ediliyor.

GAZETECİLER İÇİN YAPAY ZEKA ARAÇLARI EĞİTİMİ DÜZENLENECEK

Çalıştayın öğleden sonraki oturumunda ise gazetecilerin haber üretim sürecinde somut olarak kullanabileceği yapay zeka araçlarına yönelik bir eğitim verilmesi planlanıyor. İletişim Fakültesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Nazmi Ekin Vural tarafından atölye çalışmasına katılmak isteyen gazetecilere verilecek eğitimde veri toplama, görselleştirme, görsel üretme, haber yazmada kullanılabilecek yapay zeka araçları tanıtılacak ve bu araçların kullanımına yönelik eğitim verilecek.