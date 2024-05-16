Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde, 2002’den bu yana binlerce gence kapılarını açan, yaz, kış ve tematik kamplar olarak Ulusal Kamp Dönemi ve Tematik Kamp Döneminde faaliyetlerine devam eden Gençlik Kampları, bun yılda 35 farklı ilde bulunan 13 deniz, 37 doğa olmak üzere 50 farklı kamp alanında hizmet verecek.

Yozgat Valiliği gençleri sosyal medya üzerinden ‘Kamp ateşi yakmaya hazır mısınız gençler?’ başlığı ile gençleri Gençlik Kamplarına başvuru yapmaya çağırdı.

Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda Valilik şu ifadeleri kullandı; “Yeşile, maviye, spora ve eğlenceye doyacağınız Gençlik Kamplarımıza başvurular başladı. Başvurunuzu yapın, çantanızı hazırlayın.”

SON BAŞVURU TARİHİ 7 HAZİRAN

GSB Gençlik Kampları; 35 farklı şehirde bulunan 13’ü deniz ve 37’si doğa olmak üzere toplam 50 kamp alanında gençleri ağırlayacak.

12-15 yaş arasındaki gençlerin deniz kampına, 16-25 yaş arasındaki gençlerin ise doğa kampına katılabileceği GSB Gençlik Kamplarına başvurular 7 Haziran’da sona erecek.

Kamp başvuruları (ghgm.gsb.gov.tr) adresinden yapılabilecek.

Katılımcıların ulaşım, konaklama ve yemek ihtiyaçları Gençlik ve Spor Bakanlığınca karşılanacak.

Kamp alanlarının güvenliği güvenlik görevlilerince sağlanırken, gençlerin tüm ihtiyaçları ise gençlik liderleri tarafından giderilecek.

Gençlik kampları, kamp sorumluları ve gönüllü kamp liderleri koordinasyonunda, gençler arasında pozitif rekabet duygusunun geliştirilmesi ve serbest zamanlarının etkin değerlendirilmesinde rekreasyon alanları inşa etmek üzere eğlence, macera, adrenalin dolu etkinlikler ve aktivitelerle donatıldı.

GSB Gençlik Kampları; zaman yönetimi, planlama, uygulama ve temel yaşam becerileri gibi yetkinlik alanlarının genişlemesine destek olmak, toplum hayatına adaptasyonda bireysel ödev ve sorumluluklara dair bilinç edinilmesine yönelik istasyon eğitimleriyle de zenginleştirildi.

GENÇLİK KAMPLARI NEDİR?

Gençlerin serbest zamanlarını çeşitli sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle değerlendirmelerini sağlamak amacıyla kurulmuş tesislerdir. 12-22 yaş grupları için düzenlenen gençlik kamplarına katılım sağlayan tüm gençlerimiz ücretsiz faydalanmaktadır.

GENÇLİK KAMPLARININ AMACI

Başta maddi imkânı kısıtlı gençler olmak üzere yurt içi ve yurt dışında yaşayan gençlerin sosyal, kültürel, zihinsel ve bedensel, gelişimlerini sağlamak ve serbest zamanlarını en uygun şekilde değerlendirmelerine yardımcı olmak.

Gençlere özgüven duygusu ve planlı yaşam alışkanlığı kazanımı konusunda destek olmak.

Gençlerin sporun çeşitli duygularıyla tanışmasına katkı sağlamak.

Gençleri zararlı alışkanlıklardan korumaya yönelik çalışmalarda bulunmak.

Gençlerin milli ve manevi değerler ile etik ve insani değerler konusunda farkındalığını arttırmak.

Kültürler arası farklılıkların zengin olduğu bilincini arttırmak.

KAMP AKTİVİTELERİ

Gençlik Kamplarımızda badminton, aqua park, yat gezisi, sokak oyunları, sosyal ve kültürel gezi ve aktiviteler, tiyatro, müzik, voleybol, basketbol, futbol, kitap okuma, halk oyunları, el sanatları, tırmanma duvarı, yüksek ip parkuru, flyfox, macera parkuru, paintball, kano, dağ bisikleti, oryantiring, okçuluk, at biniciliği, mini golf, rafting ve benzeri aktiviteler yer almaktadır.

GENÇLİK KAMPLARI BAŞVURU DÖNEMLERİ

Yaz dönemi gençlik kampları: https://genclikkamplari.gsb.gov.tr/ adresinden veya e-devlet aracılığıyla elektronik başvuru yoluyla yapılmaktadır. Elektronik başvuru yapma imkânı bulunmayan gençlerin gençlik merkezlerine gitmeleri halinde, bu kişilerin başvuruları da görevlilerce aynı sistem üzerinden yapılmaktadır.

Kamp başvurularında; şehit ve gazi yakını (kardeş veya çocuk) olan gençler başvurmaları halinde gençlik kamplarına direkt olarak atanmaktadır.

Aile gelir düzeyi düşük olan, derslerinde başarılı olarak takdir belgesi alan, gençlik merkezi üyesi, kamplarımıza katılmak amacıyla üç yıl başvurduğu halde kampa gitmeye hak kazanamayan, gençlere öncelik verilmektedir.

Tematik gençlik kampları: Bakanlık tarafından belirlenen temaları daha etkin bir şekilde işlemek ve gençlerde farkındalık oluşturmak amacı ile gerçekleştirilmesi planlanan gençlik kamplarıdır.

Yılın farklı dönemlerinde bakanlık ve çeşitli kamu kurum kuruluşları ile işbirliği halinde tematik kamplar düzenlenmektedir.

Tematik Kamplar; Girişimcilik Kampı, Temel İlkyardım ve Sağlık Bilinci Kampı, Yeşilay Kampı, Milli Mücadele Kampı, Yurtdışı Türkler Gençlik Kampı, Sosyal Uyum Kampı, Engelli Gençler Kampı, Bağımlıkla Mücadele Kampı, Kariyer Kampı, Türk Konseyi Uluslararası Gençlik Kampı, Kitap Okuma Kampı, Umut Gençlik Kampı, Anne-Kız Baba-Oğul Kampı, Uluslararası Medya Gençlik Kampı.