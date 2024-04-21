İYİ Parti Yozgat Milletvekili Lutfullah Kayalar, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan’ı ziyaret etti.

İYİ Parti Yozgat Milletvekili Lutfullah Kayalar ve beraberindeki heyet Belediye Başkanı Kazım Arslan’ı makamında hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.

Ziyaret sonrasında açıklamada bulunan Başkan Arslan, “Geçmiş dönem Devlet Bakanı ve İYİ Parti Yozgat Milletvekili Sayın Lütfullah Kayalar ve beraberindeki heyet hayırlı olsun ziyaretinde bulundular. Ziyaretleri için teşekkür ediyorum” dedi.

Milletvekili Kayalar ise ziyaret sonrasında, “İl yönetimimizle birlikte Yozgat Belediye Başkanı Sn. Kazım Arslan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunup başarılar diledik” ifadelerini kullandı.