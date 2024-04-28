AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, Tokat Sulusaray ilçe merkezli 5,6 büyüklüğündeki depremden etkilenen Yozgat sınırları içerisindeki ilçeler ve köylerdeki vatandaşlara müjdeyi verdi.

Yeni desteklerin verileceğini müjdeleyen AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, verilecek ve verilen bazı destekler için ilgililere teşekkür etti.

Milletvekili Şahan, Kırsal Proje hibesi desteği, 300 kişilik personel desteği ve ek kaynak aktarımı için ilgililere teşekkür ederek desteklerin Yozgat’a hayırlı olmasını diledi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Şahan, “Tokat’ın Sulusaray İlçesi merkezli 5,6 büyüklüğündeki depremden etkilenen ilimiz sınırları içerisindeki ilçelerimiz ve köylerimizdeki hasarların giderilmesi maksadıyla; Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a 5.000.000,00 TL Kırsal Proje hibesi desteği için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki’ye TYP Kapsamında 300 kişilik personel desteği için; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Vedat Işıkhan’a bin ton bitüm malzeme hibesi için; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Alparslan Bayraktar’a Periyodik pay tutarındaki ek kaynak aktarımı için; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Mahinur Özdemir Göktaş’a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yozgat’ımıza hayırlı olsun” şeklinde konuştu.