Tahmini Okuma Süresi: dakika

Boğazlıyan Belediyesinin girişimleri ile Necmettin Yıldız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yer alan Makine ve Tasarım Teknolojisi Bölümü’ne donatım malzemeleri kazandırıldı.

Necmettin Yıldız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret eden Belediye Başkanı Gökhan Coşar, Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesi başta olmak üzere, çeşitli iş kollarına kalifiyeli eleman yetiştirmek amacıyla Necmettin Yıldız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde bulunan Makine ve Tasarım Teknolojisi Bölümüne donatım malzemeleri kazandırdıklarını belirtti.

Bu konu doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığı’na talep verdiklerini dile getiren Başkan Coşar, “Taleplerimizi karşılıksız bırakmadıkları için Milli Eğitim Bakanlığı’mıza teşekkür ediyorum. Okulumuza, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize hayırlı olsun” dedi.