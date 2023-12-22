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Acil Tıp Teknikeri olarak bilinen paramediklerin sağlık sisteminin en önemli çalışanlarından olduğuna vurgu yapan Necip Taşkın, saha da özverili bir şekilde çalışan paramediklerin daha iyi şartlar altında görevlerini yapabilmeleri için moral ve motivasyona ihtiyaçları olduğunu hem ekonomik olarak hem de işyeri çalışma koşullarının iyileştirilmesi gerektiğini söyledi.

Taşkın, Paramedikler Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, sağlık hizmetlerinin zamanında, etkin ve verimli bir şekilde verilebilmesi için canla başla çalışan paramediklerin mesleki, ekonomik ve sosyal bir takım sıkıntılarına rağmen özverili bir şekilde görevlerini yaptıklarına dikkat çekti.

Yaz kış, gece gündüz demeden çalışan paramediklerin kimi zaman hasta yakınlarının saldırısına uğradığını kimi zaman ülkemizin ağır trafik koşulları içerisinde görev yapmaya çalışırken ölümlü, yaralanmalı veya sakatlanmalı kaza riskiyle karşı karşıya kaldıklarını belirten Taşkın, afet, sel, deprem gibi olağanüstü ağır koşullar altında görev yaptıklarının altını çizdi. Acil sağlık müdahalelerinde önemli yeri olan paramediklerin sağlık hizmetlerinin önemli ve vazgeçilmez bir parçası olduğunu belirten Taşkın, şunları söyledi: “Acil tıp teknisyenleri ve teknikerleri (paramedikler) her zaman saygı duyulmayı hak eden, ancak hak ettiği saygıyı göremeyen sağlık sisteminin çok önemli bir görevli ordusudur. Sağlık ordusunun olmazsa olmazlarıdır. Onlar, bu sistemin isimsiz kahramanlarıdır. Sahada çok zor koşullarda görev yapmaya çalışan, hastaların can güvenliğinin yanı sıra, en kısa sürede sağlık teşkilatlarına yetiştirebilmek için ekip halinde var gücüyle çalışan paramediklerin çalışma koşullarının, sosyal ve ekonomik haklarının iyileştirilmesini ve geliştirilmesini istiyoruz. Bu vesileyle görevlerini özveriyle yapan tüm Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerlerinin (Paramedikler) 22 Aralık Dünya Paramedikler Günü’nü kutluyorum. Kendilerine sağlıklı, huzurlu ve başarılı bir çalışma hayatı diliyorum.”