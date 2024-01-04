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Yozgat’ta seçmen listeleri askıya çıktı. Muhtarlık Bölgesi Askı Listeleri 17 Ocak 2024 Çarşamba gününe kadar askıda kalacak.

Yozgat İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimi nedeniyle vatandaşlar bilgilendiriliyor. Bu süreçte, 18 yaşını dolduran vatandaşların listelerde isimlerini kontrol etmeleri ve gerekli güncellemeleri yapmaları gerekiyor.

Listelerde ismi bulunmayan veya adres değişikliği yapmış vatandaşların, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 19 Aralık 2023 tarihli kararına istinaden gerekli belgelerle ilçe nüfus müdürlüklerine başvurmaları isteniyor. Öğrenciler ve yurtta kalan vatandaşlar da, oy kullanmak istedikleri ilçede oy kullanabilmek için öğrenim gördükleri okul veya yurt müdürlüklerinden alacakları belgelerle başvurabilecek.