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Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre trafikte kural tanımayan ve tedbirlere uymayan sürücü ve vatandaşlar 2023 yılının temmuz ayında da birçok acının yaşanmasına sebep oldu. 2023 Kasım ayında Yozgat’ta 94'u ölümlü-yaralamalı ve 100'ü maddi hasarlı toplamda 194 kaza meydana geldi. Bu kazalarda hayatını kaybeden olmazken, 166 kişi yaralandı.

32 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre 2023 yılının kasım ayına kadar olan 11 aylık süreçte trafik kazalarında 32 kişi hayatını kaybetti. 11 aylık verilere bakıldığında Yozgat’ta toplam bin 171 ölümlü-yaralamalı kaza meydana gelirken bin 149 maddi hasarlı kaza meydana geldi. Toplam 2 bin 320 kazada 32 kişi hayatını kaybederken 2 bin 256 kişi yaralandı.

TÜRKİYE GENELİNDE 250 KİŞİ ÖLDÜ

Türkiye genelinde kasım ayında 46 bin 733 kaza meydana geldi. Bu kazaların 17 bin 871’i ölümlü-yaralamalı kaza olarak 27 bin 952’si ise maddi hasarlı olarak kayıtlara geçti. Kazalarda toplam 250 kişi hayatını kaybetti, 27 bin 492 kişi yaralandı.

ARAÇLARIN CİNSLERİ

Türkiye genelinde ölümlü-yaralanmalı trafik kazasına karışan araçların cinsine bakıldığında ise 588'ini bisiklet, 5'ini at arabası, bin 597'sini motorlu bisiklet, 5 bin 818'ini motosiklet, 14 bin 921’ini otomobil, 767'sini minibüs, 4 bin 453'ünü kamyonet, 618’ini kamyon, 799'unu çekici, 692'sini otobüs, 258'ini traktör, 9’unu arazi taşıtı, 68'ini özel amaçlı, 41'ini iş makinesi, 27'sini ambulans, 16'sını tanker, 4’ünü tren, 8'inş tramvay ve 573’ünü diğer araçlar oluşturdu.

EN SIK GÖRÜLEN SÜRÜCÜ HATALARI

Trafik kazalarında en sık görülen sürücü hatalarının ise araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak, kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak, arkadan çarpma, dönüş kurallarına uymamak, kırmızı ışık veya görevlinin ’dur’ işaretinde durmamak, taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere girmek, yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek, alkollü olarak araç kullanmak, aşırı hızla araç kullanmak, geçme yasağı olan yerlerden geçmek ve hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etmek olduğu kaydedildi.