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Bozok Üniversitesi Bozok Evi’nde gerçekleştirilen toplantıya, Üniversite Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Yusuf Hıdır, Prof. Dr. Tansel Hacıhasanoğlu, Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, lise ve özel okul müdürleri katıldı.

Toplantıda konuşan Üniversite Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, Yozgat Bozok Üniversitesi olarak temel hedefin, Yozgatlı öğrenciler başta olmak üzere üniversiteyi tercih edilebilirliğini, marka değerini ve eğitim kalitesini daha da artırarak ilerlemek olduğunu söyledi.

“NE GEREKİYORSA ONU YAPIYORUZ”

Yozgat’ın gelişmesi adına üniversite olarak ne yapılması gerekiyorsa onu yapmaya başladıklarını belirten Rektör Yaşar konuşmasının devamında; “Yozgat Organize Sanayi Bölgesini ziyaret ettik. Biz orayı domine etmeye başladık. Mezun olan öğrencilerimiz orada işe başlıyor ve üretime katkı sağlıyor. Organize Sanayi Bölgesinde kaynakçıya ihtiyacımız var talebi geldi. Bizde kaynakçılık bölümü ile ilgili bir çalışma başlattık. Yozgat’ta çok başarılı öğrenciler olduğuna eminim. Onların üniversite eğitimi noktasında da bizim üzerimize ne düşüyorsa bunu yapmaya hazırız. Bunu sizlerle beraber yapabiliriz. Özellikle lise son sınıf öğrencilerinin üniversiteyi ve koşullarını tanıması, üniversite eğitimi ve kariyer planlaması gibi konularda her yönüyle Üniversitemizi tanımaları açısından her türlü desteğe hazırız. Yozgat’ın öğrencilerini Yozgat Bozok Üniversitesine çekebilmek temel hedefimiz. Öğrenci gezileri, eğitimde işbirliğinin geliştirilmesi ve projeler konusunda da iş birlikleri yapabiliriz. Bu tür imkanları kovalayalım diye bugün siz değerli yöneticilerimiz ile bir araya geldik. Siz yönetici ve öğretmenlerimize kapımız açık. Bu yıl Üniversitemizde düzenleyeceğimiz bahar şenliklerinde lise öğrencilerimizi de dahil etmek istiyorum. Yozgat liseleri ile Yozgat Bozok Üniversitesini kaynaştırmak yaklaştırmak amacındayız. Bu toplantı sonrasında gelecek dönemlerde güçlü çalışmaları, projeleri beraber yapma noktasında bir iradeyi de ortaya koymamıza yardımcı olacak” dedi.

“ARZU ETTİĞİM ÇALIŞMALARDAN BİRİ”

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak ise milli eğitim ile üniversitenin işbirliğinin en çok arzu ettiği çalışmalardan birisi olduğunu söyledi. Milli eğitim camiasına Yozgat Bozok Üniversitesi kapısının sürekli açık tutulmasından memnuniyet duyduğuna ifade eden Altınkaynak, “Üniversiteye hazırlanan öğrencilerimizin üniversite havasını teneffüs etmesi için ve üniversiteyi tanımalarına olanak sağlanacak olması onlara ayrı bir özgüven kazandıracaktır. Biz de milli eğitim camiası olarak üzerimize düşen ne ise yapmaya hazırız” diye konuştu.

Toplantıda, üniversitenin sosyokültürel durumu ve imkânlarına ilişkin bilgi paylaşımında bulunuldu. Eğitim hayatına katkıda bulunmak adına nelerin yapılabileceğine ilişkin okul müdürleri görüşlerini bildirdi.