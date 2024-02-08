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Yozgat Valiliği'nin yaptığı açıklamada, "Halkımızın huzurunu korumak amacıyla trafik denetimlerimiz artırılacak" ifadelerine yer verildi.

“YOZGAT İÇİN HEPİMİZE DÜŞEN SORUMLULUKLAR VAR”

Yozgat Valiliği tarafından yapılan resmi duyuruda, "Yozgat, tarih boyunca huzur, saygı ve hoşgörüye dayanan bir şehir olmuştur. Bu değerlerle yoğrulmuş topraklarda, daha huzurlu ve yaşanabilir bir Yozgat için hepimize düşen sorumluluklar bulunmaktadır. Gece saatlerinde aileleriyle bir araya gelinen, dinlenme zamanı olarak nitelendirilen bu özel anlarda, çevreye ve komşulara karşı duyarlı olmalıyız. Araçlarda ve motosikletlerde yüksek sesle müzik dinlemek, abartılı egzoz kullanmak, hemşehrilerimizin huzurunu kaçırmakta ve şehrimizin sakin atmosferine gölge düşürmektedir” denildi.

“AMACIMIZ CEZA VERMEK DEĞİL”

Duyurunun devamına ise şu şekilde devam edildi: “Bu nedenle, saygıdeğer hemşehrilerimiz, lütfen bu konuda daha duyarlı olalım. Trafik denetimlerini artırarak caydırıcılığı sağlamaya çalışsak da, asıl amacımız ceza vermek değil, şehrimizin huzurunu ve sükunetini korumaktır. Yozgat'ın eşsiz huzurunu birlikte koruyalım. Aşırı gürültüye sebep olacak şekilde müzik dinlemekten ve abartılı egzoz kullanmaktan kaçınarak, bu güzel kenti daha da güzelleştirebiliriz. Yozgat'ın geleceği için, hep birlikte daha bilinçli ve duyarlı hareket edelim. Daha önceki uyarılara gösterdiğiniz hassasiyet için teşekkür ederiz. Sağduyu ve anlayışınızla birlikte, Yozgat'ın huzurlu atmosferini sürdürmek adına birlikte çalışmaya devam edelim."