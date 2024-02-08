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Yozgat Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine yeni öğretim üyeleri atamaları devam ediyor.

Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine Kardiyoloji Anabilim Dalı kadrosuna Arabistan New King Fahad Multispecialty Hospital hastanesinden Dr. Öğretim Üyesi Levent Özdemir, Yozgat Şehir Hastanesi'nden Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı’na atanan Dr. Öğretim Üyesi Esra Şahingöz Bakırcı, Yozgat Şehir Hastanesinden Nöroloji Anabilim Dalı’na atanan Dr. Öğretim Üyesi Güneş Seda Albayrak, Araştırma ve Uygulama Hastanesinde hasta kabulüne başladı.

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, Anabilim Dallarında Öğretim Üyesi kadrolarımızdaki eksiklikleri hızla tamamladıklarını söyledi.

Göreve geldikten sonra Araştırma ve Uygulama Hastanesinde eksikliği hissedilen branşların tamamlanmasına yönelik başlattıkları çalışmalar sonrasında 8 Öğretim Üyesinin atamasının yapılarak hasta kabulüne başladığını belirten Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, "Bundan sonraki süreçlerde de hastane kadromuzu güçlendirmeye yönelik atamalarımız devam edecek" dedi.