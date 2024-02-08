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31 Mart’ta gerçekleştirilecek olan yerel seçimler öncesi çalışmalarına hız veren Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığı ilçe ve belde ziyaretlerine başladı.

İlçe ve belde ziyaretlerine ilk olarak Aydıncık ilçesinden başlayan İl Başkanı Tekin Irgatoğlu daha sonra Özükavak beldesini, Kadışehri ve Akdağmadeni ilçesini ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında Irgatoğlu, belediye başkanları adayları, MHP ilçe başkanları ve parti yönetimi ile bir araya geldi.

İlçe ve belde ziyaretlerinde 31 Mart yerel seçimlerinde yapılacak çalışmalar ile ilgili fikir alış verişinde bulunduklarını belirten Irgatoğlu, “3 Şubat tarihinde Rıza Kayaalp Spor Salonunda aday tanıtım toplantımızı gerçekleştirdik. Toplantımızda merkez dahil olmak üzere ilçe ve belde başkanlarımızı vatandaşlarımıza tanıttık. Bizlerde yapılan aday tanıtım toplantımızın ardından il başkanlığı olarak çalışmalarımıza hız verdik. 31 Mart’a doğru emin adımlarla ilerleyerek Yozgat için canla başla mücadele edeceğiz” dedi.

“SEÇİM ÇALIŞMALARI DEĞERLENDİRİLDİ”

Ziyaretlerde seçim sürecinde gerçekleştirilecek çalışmalar ile alakalı olarak parti yönetimi ile bir araya geldiğini söyleyen Irgatoğlu, “İl yöneticilerimiz ile birlikte Aydıncık ilçe teşkilatımızı ziyaret ederek İlçe Başkanımız Mustafa Taşdemir ve Aydıncık Belediye Başkan adayımız Selahattin Özdemir ile bir araya geldik. Kümbet Ovasını Milliyetçi Hareket Partisi’nin üretken belediyecilik anlayışıyla tanıştırmak için var gücümüzle çalışacağız. Aydıncık ilçemizin ardından Özükavak beldemizi ziyaret ettik. Özükavak beldemize geçmişte olduğu gibi inşallah tekrardan üç hilali dalgalandıracağız. Daha sonra Kadışehri ve Akdağmadeni ilçelerimizi ziyaret ettik. Akdağmadeni İlçe Başkanımız Adem Alıç, Belediye Başkanımız Nezih Yalçın ve Parti Yöneticilerimizi ziyaret ederek istişarede bulunduk. Akdağmadeni kararını vermiş Milliyetçi Hareket Partisiyle yola devam edecek. İlçe ziyaretlerimiz kapsamında il başkanlığı olarak tüm ilçelerimizi ve beledelerimizi ziyaret edeceğiz. Şuan belediye başkan adaylarımızla ve ilçe başkanlarımız ile bir araya gelerek istişarelerde bulunuyoruz. Bu ziyaretlerimizin ardından Milletvekilimiz İbrahim Ethem Sedef ile birlikte vatandaşlarımız ile de bir araya geleceğiz” şeklinde konuştu.

“ÜRETKEN BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI İLE TANIŞTIRACAĞIZ”

Merkez dahil tüm ilçe ve beldelerde Milliyetçi Hareket Partisinin üretken belediyecilik anlayışıyla tanıştırmak için çalışacaklarını belirten Irgatoğlu, “Milliyetçi Hareket Partisinin belediyecilik vizyonunun temelinde milletimizin yerel ölçekli ihtiyaçlarının en etkin ve verimli şekilde karşılanması, vatanımızın her karış toprağının mamur edilmesi ve tüm vatandaşlarımızın kamu hizmetlerinden eşit ve adil bir şekilde yararlanması vardır. Bu bakımdan, herhangi bir vatandaşımıza ayrıcalık tanınması da ayrımcılık uygulanması da kabul edilemez. Üretken belediyecilik anlayışımız, yerel ihtiyaçların doğru tespit edilmesi ve kamu kaynaklarının bu doğrultuda yönlendirilmesi temeli üzerine inşa edilmiştir. Bizlerde 31 Mart yerel seçimlerinde tüm Yozgatlı vatandaşlarımızı üretken belediyecilik anlayışı ile tanıştıracağız" şeklinde konuştu.