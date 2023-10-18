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Sarıkaya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Hasbek Köyü kırsalında gerçekleştirdiği arazi devriye faaliyeti sırasında sağ kanadından yaralanmış kızıl şahin bulundu.

Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile koordineli olarak bulunduğu yerden özenle alınan kızıl şahin, ilk müdahalelerin yapılmasının ardından tedavi edilmesi ve doğal hayatına yeniden kazandırılması için Yozgat Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Yaralı kızıl şahin tedavi edilip iyileştikten sonra tekrar doğaya salınacak. (Haber Merkezi)