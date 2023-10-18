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Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

Yozgat 05:24 06:47 12:31 15:35 18:06 19:23

Akdağmadeni 05:19 06:42 12:27 15:31 18:02 19:19

Aydıncık 05:22 06:45 12:29 15:32 18:03 19:22

Boğazlıyan 05:22 06:44 12:29 15:34 18:05 19:22

Çandır 05:21 06:43 12:28 15:33 18:03 19:20

Çayıralan 05:20 06:43 12:28 15:32 18:03 19:20

Çekerek 05:21 06:44 12:28 15:32 18:03 19:21

Kadışehri 05:20 06:43 12:27 15:30 18:02 19:19

Saraykent 05:21 06:44 12:28 15:32 18:03 19:21

Sarıkaya 05:21 06:44 12:29 15:33 18:04 19:21

Şefaatli 05:24 06:46 12:31 15:35 18:06 19:24

Sorgun 05:22 06:45 12:30 15:33 18:04 19:22

Yenifakılı 05:23 06:45 12:30 15:35 18:06 19:23

Yerköy 05:25 06:48 12:32 15:36 18:07 19:25