Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

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Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  05:24     06:47     12:31     15:35     18:06     19:23

Samsat çiğköfte hizmete girdi Samsat çiğköfte hizmete girdi

Akdağmadeni    05:19     06:42     12:27     15:31     18:02     19:19

Aydıncık             05:22     06:45     12:29     15:32     18:03     19:22

Boğazlıyan         05:22     06:44     12:29     15:34     18:05     19:22

Çandır                 05:21     06:43     12:28     15:33     18:03     19:20

Çayıralan            05:20     06:43     12:28     15:32     18:03     19:20

Çekerek              05:21     06:44     12:28     15:32     18:03     19:21

Kadışehri            05:20     06:43     12:27     15:30     18:02     19:19

Saraykent           05:21     06:44     12:28     15:32     18:03     19:21

Sarıkaya              05:21     06:44     12:29     15:33     18:04     19:21                    

Şefaatli               05:24     06:46     12:31     15:35     18:06     19:24

Sorgun                05:22     06:45     12:30     15:33     18:04     19:22

Yenifakılı            05:23     06:45     12:30     15:35     18:06     19:23

Yerköy                05:25     06:48     12:32     15:36     18:07     19:25

Kaynak: İleri Gazetesi