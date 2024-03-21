Akdağmadeni, Yıldızeli, Pazarcık mevkiinde yağan kar yağışı etkili oldu.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Hava sıcaklığının düşmesi ve Yozgat’ın yüksek kesimlerinde yer yer devam eden kar yağışı nedeni ile tüm ekipler gerek ana yollarda, gerekse ara arterlerde kar küreme ve tuzlama çalışmalarına başladığını söyledi.

Trafikte herhangi bir olumsuzluğun olmadığını söyleyen Vali Özkan, “Trafiğe çıkacak araçların kış şartlarına uygun olması, (kış lastiği, zincir, çekme halatı, takoz bulundurulması) yakıtlarının dolu olması gerekmektedir. Vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için kar, tipi, sis, görüş mesafesinin azalması gibi olumsuzlukları dikkate alarak yola çıkmaları, bu doğrultuda yetkili kurumlar tarafından yapılan uyarıları göz ardı etmemeleri önem arz etmektedir” ifadelerini kullandı.