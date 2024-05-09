Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, 13 ilde memur ve işçi personel alımı gerçekleştirecek. İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanlar, detaylarıyla incelendi. İşte hangi ilde hangi SYDV'ler için personel alımı yapılacak, başvuru şartları ve alınacak kadrolar:

BAŞVURU ŞARTLARI

İlanlara başvuru yapacak adaylarda aranan genel şartlar şu şekilde:

Türk vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen suçlardan herhangi birinden mahkum olmamak,

Askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak ya da askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.

Alınacak Kadrolar

Temizlik Görevlisi,

Muhasebeci,

Şoför,

Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi

SYDV İLANLARI

Gaziantep Şehitkamil Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

İstanbul Küçükçekmece Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı

Tekirdağ Kapaklı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

Erzurum Aşkale Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

Sakarya Adapazarı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

İstanbul Bağcılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

Muğla Datça Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

Kars Selim Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

Kütahya Gediz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

Sakarya Karasu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

Van İpekyolu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

Yozgat Merkez Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

Kayseri Kocasinan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

Kastamonu Cide Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı