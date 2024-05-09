Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, 13 ilde memur ve işçi personel alımı gerçekleştirecek. İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanlar, detaylarıyla incelendi. İşte hangi ilde hangi SYDV'ler için personel alımı yapılacak, başvuru şartları ve alınacak kadrolar:
BAŞVURU ŞARTLARI
İlanlara başvuru yapacak adaylarda aranan genel şartlar şu şekilde:
Türk vatandaşı olmak,
Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen suçlardan herhangi birinden mahkum olmamak,
Askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak ya da askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.
Alınacak Kadrolar
Temizlik Görevlisi,
Muhasebeci,
Şoför,
Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi
SYDV İLANLARI
Gaziantep Şehitkamil Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
İstanbul Küçükçekmece Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı
Tekirdağ Kapaklı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
Erzurum Aşkale Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
Sakarya Adapazarı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
İstanbul Bağcılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
Muğla Datça Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
Kars Selim Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
Kütahya Gediz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
Sakarya Karasu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
Van İpekyolu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
Yozgat Merkez Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
Kayseri Kocasinan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
Kastamonu Cide Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı