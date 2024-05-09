İktidar, kamu harcamalarında 100 milyar lira tasarruf hedefliyor! Yeni plan, daha etkin yönetim ve mali disiplin için hayata geçiriliyor. Detaylar haberimizde:

İktidar, kamu harcamalarında geniş kapsamlı tasarruf tedbirleri uygulayarak, merkezi bir planlama ile 100 milyar lira tasarruf hedefliyor. Bu kapsamda, kamu kurumlarında harcamalar detaylı bir şekilde gözden geçirilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakanlar Toplantısı sonrasında kamu kurumları için yeni tasarruf önlemlerine vurgu yaptı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz liderliğinde yürütülecek olan bu süreçle, devletin harcamalarında toplamda 100 milyar lira tasarruf sağlanması hedefleniyor.

Yeni tasarruf planları, kamu maliyesinde disiplini sağlamak ve harcamaları daha etkin bir şekilde yönetmek amacıyla oluşturuldu. Bu kapsamda, kamu kurumlarından gereksiz bina ve araç kiralamaları yapılmayacak. Var olan kiralık binalar ve araçlar ise ihtiyaç analizi yapılarak yeniden düzenlenecek.

NTV'nin haberine göre; bu plan çerçevesinde, kamu kurumlarının düzenlediği tanıtım ve eğitim gibi etkinliklere belirli dönemlerde ara verilecek. Kırtasiye kullanımı azaltılarak, yazışmaların dijital platformlara taşınması teşvik edilecek. Bu sayede kağıt tüketimi azalırken iş süreçleri hız kazanacak.

Ayrıca, yüzde 65 veya daha fazlası tamamlanmış olan yatırımlar sonlandırılacak ve yeni yatırım projelerine başlanmayacak. Bu strateji ile devletin yatırım harcamaları kontrol altına alınacak. Kamu kurumlarına ait konuk evleri ve sosyal tesislerdeki özel kontenjanlar sınırlanacak, böylece gereksiz harcamalar önlenmiş olacak.