ABD merkezli Bloomberg'in haberine göre, hükümet farklı gelir grupları için özel doğalgaz ve elektrik tarifeleri belirleme planı üzerinde çalışıyor.

2023 yılı Nisan ayında başlatılan ve yaklaşık 25 metreküpe denk gelen doğalgaz desteği sona erdiğinden, doğalgaz ve elektrik faturalarındaki olası zam durumu merak konusu oldu. Ancak Bloomberg'in aktardığına göre, hükümetin çarpıcı bir adım atmaya hazırlandığı belirtiliyor.

Habere göre, gelir gruplarına özel doğalgaz ve elektrik tarifeleri belirleme planı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından uzun süredir üzerinde çalışılan bir konu olarak öne çıkıyor.

Bloomberg’e konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın bir süredir bu plan üzerinde çalıştığını söyledi.

Yetkili, hükümetin düşük gelirli haneleri daha düşük faturalarla desteklemeyi amaçladığını ve uygulamanın, gelir veya tüketim arttıkça enerji tarifelerinin kademeli olarak artabileceği anlamına geleceğini belirtti.

Geçen yıl yapılan seçimler öncesinde hükümetin desteğini artırmak amacıyla, yaklaşık 20 milyon haneye bir yıl süreyle ayda 25 metreküpe kadar ücretsiz doğalgaz verme taahhüdünde bulunduğu hatırlatılıyor.

Ancak bu destek süresinin 1 Mayıs'ta sona ermesiyle, Merkez Bankası'nın analizine göre bu durumun aylık enflasyona 0,7 puan ekleyebileceği belirtildi.