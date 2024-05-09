Bursa Atıcılar Atletizm sahasında bu sene 30’uncusu düzenlenen Nurullah İvak Atmalar Kupasına, 30 ilden 123 kadın ve 146 erkek olmak üzere toplam 269 sporcu katıldı. Yozgatlı sporcuları U16 kategorisinde mücadele ederken Cirit Atma, Gülle Atma ve Disk Atma yarışlarında altın madalya kazandılar.

Türkiye şampiyonasına Yozgat’ı temsilen katılan Emine Nur Bektaş Cirit atma 1 Atın madalya, Nisa Pekyürek Gülle atma 1 Atın madalya, Emine Nur Bektaş disk atma 1 Atın madalya kazanırken Rahman Yıldırım ise Cirit Atma da 4’üncülük elde etti.

Sorgun Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde Atletizm Antrenörü Adem Öksüz eşliğinde hazırlanan hazırlıklarını sürdüren Sorgunlu atletler başarılarına yenisini eklemek için yoğun bir şekilde çalışıyorlar.

Atletizm Antrenörü Adem Öksüz, Sorgun Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü sporcularının elde ettiği başarıların gerçekten gurur verici olduğunu söyledi. katıldıkları her turnuvada Türkiye derecesi elde ettiklerini hatırlatan Öksüz, ‘’Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda üç altın madalya kazanarak Yozgat'ın adını bir kez daha tüm Türkiye’ye duyurduk. Bu başarı, sporcularımızın azimli ve özverili çalışmalarının bir göstergesi. Bursa'da düzenlenen Nurullah İvak Atmalar Kupası'na katılan toplam 269 sporcunun arasından sıyrılarak altın madalyaları almaları, onların ne kadar yetenekli ve başarılı olduklarını gösteriyor. U16 kategorisinde mücadele eden sporcularımızın cirit atma, gülle atma ve disk atma yarışlarında birinci gelmeleri bizleri gururlandırdı. Sporcularımız, yoğun bir şekilde çalışarak bu başarıya ulaştılar. Bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla çalışarak yeni başarıları hedeflemeye devam edecekler. Sporcularımın gelecekte de bu tür başarıları sürdüreceğine inancım tam’’ dedi.