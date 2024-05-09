Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), kamu sektöründeki personel açığını kapatmak amacıyla büyük bir personel alım kampanyası başlatacak. 2.241 büro memuru ve sekreter pozisyonu için alım yapılacağı duyurulan kampanya, Türkiye genelinde birçok kamu kurumuna yeni istihdam olanakları sağlayacak.

İŞKUR'un resmi internet sitesinde yapılan duyuruya göre, alımlar farklı nitelik ve deneyim seviyelerine göre gerçekleştirilecek. Bu fırsat, iş arayanlar için önemli bir kapı olacak ve kamu sektöründe kariyer yapmak isteyenlere çeşitli imkanlar sunacak. İŞKUR'dan gelen son dakika haberi ise iş arayanlar için heyecan verici. Bugün yapılan açıklamada, toplamda 2.241 büro memuru ve sekreter alımı yapılacağı müjdesi verildi. İlgili ilanda başvuru koşulları ve detayları bulunuyor.

Genel koşullar şunlar:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Ofis içinde çalışmak için herhangi bir sağlık problemi bulunmamak,

Ofis araç ve gereçlerini kullanma yetkisine sahip olmak,

İŞKUR'a kayıtlı olmak veya kayıt yaptırmak.

İŞKUR büro memuru maaşları ne kadar?

İŞKUR'un yayınladığı iş ilanlarında maaşlar ve başvuru koşulları değişiklik gösterebilir. Maaşlar genellikle 2.000 TL ile 35.000 TL arasında değişmektedir. Koşullar ve başvuru detayları ilana göre değişiklik göstermektedir. İlgili ilanları incelemek ve doğru adımlar atmaktan önce dikkatlice değerlendirmek önemlidir. En uygun iş fırsatını bulmak için sabırlı olmak ve dikkatli davranmak gerekmektedir. İşKUR'un internet sitesinden güncel ilanlara erişim sağlanabilir.

2024 İŞKUR ilanları kadro dağılımı şu şekildedir:

Büro İşçisi

Diğer Büro Memurları

Büro Memuru (Dış Ticaret)

Büro Memuru (Genel)

Büro Memuru (İdari İşler)

Büro Yönetimi Elemanı

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanı

İdari Büro Görevlisi

Ön Büro Görevlisi (Otel Resepsiyoncusu)

Diş Hekimi Sekreteri

Sekreter

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Sağlık Teknikeri

Diş Hekimi Asistanı/Yardımcısı