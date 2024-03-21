Yozgat Bozok Üniversitesi Kariyer ve Mezun Merkezi, kişisel gelişim seminerleri kapsamında “Avrupa Birliği Projelerinde Gönüllülük” konulu seminer düzenlendi.

Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tansel Hacıhasanoğlu, Kariyer ve Mezun Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ayşe Şener Taplak, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Seminerin açılış konuşmasını yapan Kariyer ve Mezun Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ayşe Şener Taplak kariyer bilincinin oluşturulması ve öğrencilerin eğitimlerine ve yeteneklerine uygun alanlarda istihdam edilebilmeleri adına gerekli yetkinlikleri kazandırmalarının temel amaçları olduklarını belitti.

Doç. Dr. Taplak, Kariyer ve Mezun Merkezi olarak iç ve dış paydaşlarla işbirliği içerisinde öğrencilere gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde katkı sunacak etkinliklere önem verdiklerinin altını çizdi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tansel Hacıhasanoğlu gençlerin akademik ve mesleki gelişimlerine önem verdiklerine dikkat çekerek öğrencilerin yetkinliklerini arttırma odaklı etkinliklerin devam edeceği bilgisini verdi.

Açılış konuşmalarının ardından Sorgun Gençlik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz tarafından Avrupa Birliği Gönüllük Projeleri (ESC), Youthpass sertifikası, Europass CV ve Motivasyon Mektubu hazırlama konularında öğrencilere bilgiler verildi. Seminer sonrasında çevrimiçi oynanan oyun ile ilk üçe giren öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edildi.