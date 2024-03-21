Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, iftarını Alparslan Türkeş Huzurevi’nde kalan yaşlılarla birlikte yaptı.

18-24 Mart tarihleri arasında kutlanan Yaşlılara Saygı Haftası’nı kutlayan Vali Özkan, yaşlıların toplumumuzdaki önemine dikkat çekti.

Vali Özkan, "Yaşlılarımız, birikimleri ve tecrübeleri ile toplumumuzun temel direklerindendir. Onların saygı ve sevgiyle karşılanması, bizim kültürümüzün de bir parçasıdır" şeklinde konuştu.

Alparslan Türkeş Huzurevi sakinleri ise Vali Özkan'ın ziyaretinden dolayı memnuniyetlerini dile getirerek, bu anlamlı günde birlikte iftar yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirttiler.