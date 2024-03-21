Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, iftarını Alparslan Türkeş Huzurevi’nde kalan yaşlılarla birlikte yaptı.

Ulu Çınarlarla Iftar2

18-24 Mart tarihleri arasında kutlanan Yaşlılara Saygı Haftası’nı kutlayan Vali Özkan, yaşlıların toplumumuzdaki önemine dikkat çekti.

Ulu Çınarlarla Iftar5

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Vali Özkan, "Yaşlılarımız, birikimleri ve tecrübeleri ile toplumumuzun temel direklerindendir. Onların saygı ve sevgiyle karşılanması, bizim kültürümüzün de bir parçasıdır" şeklinde konuştu.

Ulu Çınarlarla Iftar

Alparslan Türkeş Huzurevi sakinleri ise Vali Özkan'ın ziyaretinden dolayı memnuniyetlerini dile getirerek, bu anlamlı günde birlikte iftar yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirttiler.

Kaynak: Haber Merkezi