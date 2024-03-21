Yozgat’ta da şubesi bulunan Türkiye Diyanet Vakfı, Yemen’de kalkınma projesi kapsamında geliri olmayan 100 kişiye yolcu ve nakliye taşımacılığında kullanılan 3 tekerlekli motosiklet dağıtımı gerçekleştirdi.

Motosikletlerin anahtar teslim töreni Yemen’in Hadramut ve Marib illerinde düzenlendi. 50’si nakliye, diğer yarısı yolcu taşımacılığında kullanılacak “tuk tuk” adındaki motosikletler hak sahiplerine teslim edildi.

TDV Yemen Koordinatörü Muhammet Bahattin Alkan, Yemen’de geliri olmayan insanlara geçim kapısı olması ve yoksul insanların kendi ayakları üzerinde durabilmesi için kalkınma projeleri hayata geçirdiklerini anlattı.

Bu kapsamda Yemen’in iki büyük şehrinde 3 tekerlekli motosiklet dağıtımı gerçekleştirdiklerini belirten Alkan, “Kalkınma projemiz kapsamında insanlara iş kapısı olması için Hadramut ve Marib illerinde 50’şer olmak üzere toplam 100 motosikletin dağıtım törenini gerçekleştirdik. Nakliye ve yolcu taşımacılığında kullanılacak araçlarla yoksul insanlar kimseden destek almadan kendi geçimini kendisi sağlayabilecek” dedi.

Hak sahiplerinin belirlenme süreciyle ilgili bilgi veren Alkan, “Projeye çıkıldığında hak sahiplerini belirlemek için internet üzerinden başvuru alındı. 100 ‘tuk tuk’ dağıtımı için 3 bini aşkın Yemenli insan başvuruda bulundu. İç savaş mağduru, gazi ve yerinden edilmiş ihtiyaç sahibi kişilere öncelik tanındı. Yapılan değerlendirmelerin ardından kura çekilişi ile hak sahipleri belirlendi” diye konuştu.

PROJENİN SÜREKLİLİĞİNİN SAĞLANMASI HEDEFLENİYOR

Alkan, ‘tuk tuk’ dağıtımı yaptıkları yoksul insanları düzenli çalışmaya teşvik etmek ve projenin sürekliliğini sağlayabilmek için hak sahipleri ile sözleşme imzaladıklarının bilgisini verdi. Alkan, “Araçların projeye uygun şekilde kullanılmasını sağlamak için hak sahipleriyle sözleşme yaptık. Buna göre araçlar gelir getirici işlerde kullanılacak, başka birine kiralanamayacak veya satılamayacak. Hak sahibi 3 yıl boyunca cüzi bir miktar geri ödeme yapacak. Bu maddeyi koymamızın sebebi araç sahiplerini çalışmaya teşvik etmek ve toplanan gelirle yeni araçlar alarak projenin kendi kendini devam ettirebilmesini sağlamak” ifadelerini kullandı.

Proje kapsamında insanların dönemsel yardımlara ihtiyaç duymadan kendi gelirlerini kazanabileceklerini kaydeden Alkan şunları aktardı: “Projenin katma değeri oldukça fazla. Projeyle iş hayatında yer edinen hak sahipleri ekonomik hayatın gelişmesine katkı sunacak, diğer yandan ise kimsenin desteği olmadan kendi geçimini sağlayabildiği için özgüveni yükselecek.”

Yemen’de geçtiğimiz yıl da 100 adet “tuk tuk” dağıtımı gerçekleştirdiklerinin bilgisini veren Alkan, kalkınma anlamında ülkede projelerin süreceğini belirtti.