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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yozgat Belediye Başkan adayı Ömer Açıkel, Miraç Kandili dolayısıyla vatandaşlara kandil simidi ikramında bulundu.

Eski Askerlik Şubesi önünde MHP İl Başkanlığı tarafından açılan stantta MHP Yozgat Belediye Başkan adayı Ömer Açıkel vatandaşlara kandil simidi ikram ederek kandillerini kutladı.

Miraç Kandilinin tüm İslam alemine ve dünyaya sağlık, barış ve mutluluk getirmesi dileyen Açıkel, “Bugün mübarek Miraç Kandilini idrak ediyoruz. Bu vesile ile vatandaşlarımıza hem kandil simidi ikram ettik hem de Miraç Kandilini kutladık. Miraç Kandili İslam alemine hayırlar getirsin. Tüm hemşehrilerimin kandillerini bir kez daha tebrik ediyorum” dedi.