Tahmini Okuma Süresi: dakika

Seçmenlerin doğum gününde pasta alarak evlerinde ziyaret eden Bilal Şahin Mahallesi muhtarı ve muhtar adayı hem doğum günlerini kutladı hem de seçim vaatlerini anlattı.

Yozgat Bilal Şahin Mahallesi muhtarı ve muhtar adayı Mümtaz Bulut, seçmenlerine özel doğum günü sürpriz yaptı.

Bilal Şahin Mahallesinde muhtarlık yapan Mümtaz Bulut, 31 Mart’ta gerçekleştirilecek olan yerel seçimlerde muhtarlık adaylığını açıkladı.

Yapmış olduğu çalışmalar ile gönüllere dokunan muhtar adayı Bulut, “Muhtarın görevi bana göre her durumda vatandaşın yanında olmaktır. Muhtarlık dönemimde her zaman vatandaşımızın düğünde, cenazesinde, hastalığında iyi gününde kötü günde yanlarında oldum olmaya da devam edeceğim” şeklinde konuştu.

“BİRÇOK GÖREVİMİZ VAR”

Muhtarlığın birçok görevi olduğuna değinen Bulut, “Muhtarlık görevi elbette vatandaşların yanında olmaktır. Ama sadece bu yetmiyor. Her türlü ihtiyaçlarına da cevap vermektir. Yol sorunundan kanalizasyon sorununa, parkların yapımından sokak aydınlatmalarına kadar her türlü sorunla bire bir ilerliyoruz. Belediyeye giderek mahallemizin problemlerini her zaman dile getirdik. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için elimizden gelenin fazlasını yaptık inşallah yapmaya da devam edeceğiz” dedi.

“ONLARIN MUTLULUĞU BİZİM MUTLULUĞUMUZ”

Bilal Şahin Mahallesinde yaklaşık 5 bin 500 vatandaşın ikamet ettiğini belirten Bulut, “Vatandaşlarımızın doğum günü tarihlerini çıkartarak bir dosya oluşturduk. Seçmenlerimizin doğum günlerinde pastamızı alarak kapılarını çalıyoruz. Gerçekten bizleri görünce oldukça mutlu oluyorlar. Onlar mutlu olunca biz daha mutlu oluyoruz. Ayrıca vatandaşlarımızla her zaman iç içe olmak beni mutlu ediyor. Mahalle sakinlerimiz benim kocaman bir ailemdir. Şuanda doğum günü kutlamalarımız sürdürüyoruz seçimden sonrada vatandaşlarımızın doğum günlerini kutlamaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.