Yapılan ekimlerle ilgili Tarım ve Orman İl Müdürü Tanju Özkaya açıklamada bulundu. TAKE Projesi ile dağıtılan 19 bin 660 kg tohumla yaklaşık 40 bin dekar alana ekiliş sağlanacağını ifade eden İl Müdürü Tanju Özkaya, Yozgat’ın ekilişte Türkiye genelinde 28’nci üretimde ise 26’ncı sırada olduğunu bildirdi.

“DAĞITIM YAPILDI”

Yozgat’ın tarım sektörü içinde sahip olduğu potansiyelle en önemli illerden birisi olduğunu söyleyen İl Müdürü Tanju Özkaya, “İlimizde uygulanan Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında yağlık ayçiçeği tohumu dağıtımı yapıldı. Dünyada ve ülkemizde son zamanlarda en çok konuşulan ve gündemde olan konu tarım sektörüdür. Dünya koşulları değerlendirildiğinde tarımın daha fazla önem kazanmasıyla en stratejik alan konumuna tarımsal faaliyetler yerleşmiştir. Ülkemizde Yozgat bu sektör içinde sahip olduğu potansiyelle en önemli illerden birisidir” şeklinde konuştu.

“130 BİN DEKARA ULAŞMIŞTIR”

Yozgat’ı Türkiye’nin önemli tarım üslerinden birisi haline getirmeyi hedeflediklerini dile getirip TAKEP hakkında da bilgi veren Özkaya, “Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP) kapsamında tohumunu dağıttığımız yağlık ayçiçeği ile ilgili kısaca bilgi verecek olursak nasıl stratejik olarak hububatta, baklagil üretiminde önemli bir ilsek buna yağlık ayçiçeğini eklemek için son 3 yıldır planlama yapmaktayız. Geçen yıl Valiliğimiz İl Özel İdaresi ve Bakanlığımızın TAKE Projesi kapsamında yağlık ayçiçeği dağıtımı gerçekleşmişti. 2020 yılında bu alanda ekilişimiz 12 bin dekarken 2021 yılında bu 28 bin 700 dekara, 2022 yılında ise dağıttığımız miktarla birlikte 130 bin dekara ulaşmıştır. Bu yıl da sadece dağıtığımız 19 bin 660 kg tohumla yaklaşık 40 bin dekar ekiliş sağlanacaktır. Bu bağlamda şu anda Türkiye’de ekilişte 28’nci üretimde 26’ncıyız. Türkiye’de en az ilk 10’da olacak şekilde Yozgat’ımızı Türkiye’nin önemli üslerinden birisi haline getirmeyi hedefliyoruz. Yaptığımız bu çalışmaların, dağıttığımız tohumların ve dolayısıyla ürettiklerimizin ilimize, ülkemize hayırlı olması temennisiyle saygılarımı sunarım” dedi. Haber Merkezi