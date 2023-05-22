Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli, 11 ili etkileyen Kahramanmaraş Depremi her yaş grubunu olumsuz etkilerken bireylerin yaşamları boyunca deneyimleyemediği, bildik ve gördüklerinin dışında zorluk ve acı ile tanıştırdığını ifade etti.

Neşeli yaptığı açıklamada; “Erkek, kadın ve çocuklarda telafisi uzun sürecek korku ve kaygıyı tetiklemiştir. Asrın felaketini yaşayan bölge insanı büyük acılar yaşasa da devletimizin tüm imkan ve kabiliyetleri bölgeye konuşlandırması yaşama bağlanmalarına normal hayata daha kısa sürede dönmelerine büyük katkı sağlamıştır. Psikososyal destek ekibimiz çocuklar başta olmak üzere normalleşme davranışlarının hızlıca gelişmesi için canla başla çalışmaya devam ederek aziz milletimize hizmet etmekten büyük onur duymakla, deprem bölgesinde bulunmayı görev bilmektedir. Yapılan her şey Türkiye Cumhuriyetinin gücünü göstermek ve halkına hizmet etmektir. Amaç Devlet ve aziz Türk Milletinin desteklerini yanlarında hissederek kendilerini güvende hissetmeleridir. Bu kapsamda Valimiz Ziya Polat'ın koordinasyonunda Hassa/Söğüt Konteyner Kentinde psikososyal destek ekiplerimiz sosyal iyileştirme etkinlikleri kapsamında çocuklarla buluşarak çeşitli yarışmalar düzenlemiş ve hediye dağıtımı yapıldı” ifadelerini kullandı. Alpaslan Demir