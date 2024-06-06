Yozgat Kazım Okuyucu Anaokulu’nda öğretmen olarak görev yapan, birçok sivil toplum kuruluşunda aktif olarak hizmet veren, tiyatrocu ve eğitimci Hatice Aydın aynı zamanda topladığı kitaplarla okullara kütüphane kuruyor.

Bu güne kadar çok sayıda kütüphane kurulumunu sağlayan Hatice Aydın başarılı çalışmalarıyla herkesin takdirini kazanıyor.

Hatice Aydın yaptığı açıklamada, “Neslimizin kitapla tanışması; şehitlerimizin adını yaşatmak için kütüphane çalışmalarımız aralıksız devam edecek. Bu konuda bizlere destek olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Aynı zamanda bir tiyatrocu olarak programdan programa koşan sosyal-kültürel etkinliklerde gece-gündüz demeden çalışan Hatice Aydın hem eğitim camiasına, hem de diğer kişilere örnek oluyor. Kocaeli’nde gazetecilik yapan hemşehrimiz Mustafa Eranıl ise Hatice Aydın’ı ziyaret ederek, adına yazılmış özel şiiri tablo olarak hediye etti.