Devlet Su İşleri 12. Bölge Müdürlüğü ve Yozgat Bozok Üniversitesi iş birliğinde kampüs alanında inşa edilecek olan Bozok Su Göleti projesi çalışmaları devam ediyor.

Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Necati Ercan, Devlet Su İşleri 123'üncü Şube Müdürü Nurettin Şenol, Barajlar ve Hes Şube Müdürü Çağrı Serçe ve Jeoteknik Hizmetler Şube Müdürü Mehmet Öcal, çalışmaları yerinde inceledi.

Sıyırma kazıları devam eden beton gövde tipindeki gölet tamamlandığında 180 dekar alanın sulamasına katkı sağlayacağını ifade eden Şube Müdürü Nurettin Şenol, “Gölette depolanacak 125 bin metreküp su Bozok Üniversitesi Kenevir Araştırma Enstitüsü'nde yetiştirilecek olan endüstriyel kenevir ve lavanta sulamasında kullanılacaktır. Bozok Su Göleti projesi beton gövde tipinde olacak. Göletimizin 300 takvim günü içerisinde tamamlanması hedefleniyor. Bozok Su Göleti 2024 yılı içerisinde baraj gövdesinin tamamlanması planlanıyor. Daha sonra su tutunmaya başlanılacak. Göletimiz toplam 125 bin metreküp depolama hacmine sahip yaklaşık 20 bin metrelik gövde hacmi bulunuyor. Yapılacak göletimiz ilimize ve üniversitemize hayırlı olsun" dedi.