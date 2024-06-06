Gelecek Partisi Yozgat İl Başkanı Ömer Aydoğmuş, KÖYDES Projeleri kapsamında Yozgat'a tahsis edilen 105 milyon 133 bin 637 lira bütçenin takipçisi olacağını belirtti.

Ömer Aydoğmuş, yaptığı açıklamada, köylere harcanan bütçelerin verimli kullanılmadığına da dikkat çekerek yetkililere seslendi.

“ZAMAN AYRIM YAPMA ZAMANI DEĞİL MİLLETE HİZMET ETME ZAMANIDIR”

Başkan Aydoğmuş, yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Öncelikle bu bütçeyi Yozgat’a ayıranlara teşekkür ediyorum. 22 yıldır köyler için birçok para harcandı, tabi ki işler de yapıldı. Ancak, sahada siyaset yapan biri olarak şunu söylemek istiyorum: Yozgat merkez köyleri başta olmak üzere ilçelere ait köyler perişan bir durumda. Yollar delik deşik, telefonlar çekmiyor, içme suyu akmıyor. Parke taşı yapılmayan köy yolları içinde çamur ve çaylak içinde yaşamaya mahkum edilen köylümüz, artık efendiliği hak etmiyor mu sizce? Zaman ayrım yapma zamanı değil, millete hizmet etme zamanıdır." ifadelerini kullandı.

“AYRIM YAPMADAN BÜTÇENİN ÇARÇUR EDİLMEMESİ İÇİN TAKİPCİ OLACAĞIM”

Ödeneklerin dağılımını tek tek açıklayan Aydoğmuş, “Yozgat Merkez: 16 milyon 906 bin 56 lira, Akdağmadeni: 15 milyon 835 bin 891 lira, Aydıncık: 3 milyon 478 bin 472 lira, Boğazlıyan: 4 milyon 240 bin 380 lira, Çandır: 587 bin 989 lira, Çayıralan: 6 milyon 745 bin 877 lira, Çekerek: 7 milyon 543 bin 861 lira, Kadışehri: 3 milyon 788 bin 932 lira, Saraykent: 2 milyon 412 bin 721 lira, Sarıkaya: 10 milyon 181 bin 533 lira, Sorgun: 12 milyon 434 bin 330 lira, Şefaatli: 7 milyon 258 bin 418 lira, Yenifakılı: 2 milyon 520 bin 753 lira, Yerköy: 11 milyon 198 bin 460 lira. Bu bütçenin çarçur edilmemesi için ilçelerde köy ayrımı yapılmadan her yere eşit hizmet edilmesi için elimizden geleni yapacağız. Bütçenin de yapılan hizmetlerin de takipçisi olacağız, ihaleleri yakından takip edeceğiz" dedi.