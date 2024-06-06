Yozgat İl Müftülüğü tarafından Diyanet İşleri Başkanlığı’nın organizasyonuyla Yozgat'tan kutsal topraklara gidecek son hacı adayları kafilesi için tören düzenlendi.

Hac ibadetlerini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gidecek kafile için İl Müftülüğü Bilal Şahin Külliyesi'nde uğurlama programı düzenlendi.

Düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua eden İl Müftüsü Ali Gülden; "Ya Rab! hac yolculuğuna çıkacak olan kardeşlerimize mebrur bir hac yapabilmeyi ve sağlık sıhhat içerisinde evlerine dönebilmeyi, Kabe'ye ve Ravza'ya yüz sürmeyi, orada secde etmeyi, tavaf yapmayı, Safa ile Merve arasında say etmeyi, Arafat'ta vakfeye durmayı nasip eyle. Kardeşlerimizden hacca gitmek arzusunda olup yıllardır bekleyenlere de en kısa zamanda bu kutsal yolculuğu nasip eyle yarabbi" ifadeleriyle duada bulundu.

Uğurlama programına din görevlileri ve hacı adaylarının yakınları katılırken, törende duygusal anlar yaşandı.

Hacı adayları yapılan duanın ardından tekbir ve telbiyelerle kutsal topraklara uğurlandı.