Aydıncık Kaymakamlığı koordinesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Değerler Kulübünün mahiyeti kapsamında öğrenciler ilçede ikamet eden yaşlı vatandaşlar ile bir araya geliyor.

Aydıncık Kaymakamlığı koordinesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen ‘Genç Fidanlar Ulu Çınarlarla Buluşuyor’ projesi kapsamında öğrenciler öğretmenler eşliğinde yaşlı vatandaşları ziyaret ediyor.

Proje kapsamında Şehit Zafer Kurt Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ilçede ikamet eden Fadime Erkoç’u, Dereçiftlik İlkokulu öğrencileri ise Sadık Bulut’u hanelerinde ziyaret etti. Ziyarette öğrenciler Fadime Erkoç ve Sadık Bulut ile sohbet etti.

Yaşamış oldukları tecrübeleri öğrencilere aktaran Fadime Erkoç ve Sadık Bulut ziyaretten duydukları mutlulukları dile getirerek emeği geçen herkese teşekkür ettiler.

Proje hakkında bilgi veren Aydıncık Kaymakamı Alperen Yıldırım, “Kaymakamlığımız koordinesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen okullarımızdaki değerler kulübünün mahiyeti kapsamında öğretmenlerimiz eşliğindeki genç fidanlarımız yani öğrencilerimiz ilçemizin ulu çınarlarını ziyaret etmeye başladı. Tek başına okul olan ulu çınarlarımız ile ilçemizdeki okullarımız eleştirilmek suretiyle belirli periyotlarla gerçekleştirilecek olan bu ziyaretlerden murat; ulu çınarlarımızdan genç fidanlarımıza aktarılacak olan yaşam tecrübesi ve genç fidanlarımızın büyümesinde ‘maziden atiye’ bakış açısıyla geleceğimiz olan gençlerimizin kültür ve ananelerine sadık, sılahi rahim bilinciyle yetişmesidir. Bu kapsamda; Şehit Zafer Kurt Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Fadime Erkoç teyzemizi, Dereçiftlik İlkokulu öğrencileri ise Sadık Bulut amcamızı hanelerinde ziyaret ederek sıcak ve samimi bir ortamda muhabbet ettiler” şeklinde konuştu.