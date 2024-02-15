Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Deneyap Teknoloji Atölyeleri ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, “Deneyap Teknoloji Atölyeleri, gelecek yüzyılın ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak proje tabanlı, günlük yaşam problemlerini ele alan, öğrencilerin 21. Yüzyıla entegre becerileri kazanmalarını sağlayan, kapsamlı ve farklı bir eğitim modeli ortaya koymaktadır” dedi.

Altınkaynak yaptığı açıklamada, “Deneyap Teknoloji Atölyelerinde eğitim almak isteyen öğrenciler e-sınav, çevrim içi eğitim ve görev tamamlama, uygulama sınavı olmak üzere üç aşamalı öğrenci seçme sınavına tabii olurlar. Öğrenci seçme sınavına 4. Sınıf, 5. Sınıf, 8. Sınıf ve 9. Sınıf öğrencileri başvurabilir. Bu kapsamda; TÜBİTAK Bilim ve Toplum Başkanlığı Eğitim Atölyeleri Müdürlüğü tarafından yürütülen "Deneyap Teknoloji Atölyeleri Başvuruları" ile ilgili Müdürlüğümüz Ar-Ge Birimi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile ortak online toplantı gerçekleştirdi. Microsoft teams üzerinde İlimiz Merkez ve 13 ilçesinde bulunan ilgili kademe sınıflarındaki öğrencilerimize akıllı tahtalarımız aracılığıyla ulaşılmış ve süreç hakkında bilgilendirme yapılmıştır” ifadelerini kullandı.