Yerköy Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen Bilgisayar İşletmenliği (Operatörlüğü) ve Klavye Teknikleri (On parmak hızlı F Klavye) kursları tüm hızıyla devam ediyor.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Zafer Tan, kurslarda kursiyerlere bilgisayarın temel donanım ve yazılım bilgileri, Windows işletim sistemi, temel ofis programları (Word, Excel, PowerPoint) ve internet kullanımı gibi konularda eğitim verildiğini söyledi.

Klavye Teknikleri kursunda ise kursiyerlere on parmak hızlı F klavye kullanımı öğretiliyor. Bu kurs sayesinde kursiyerler, bilgisayar klavyesini daha hızlı ve hatasız kullanmayı öğrendiklerini ifade eden Tan, “Kurslar, Yerköy Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde hafta içi günlerde ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor. Kurslara katılmak için 18 yaş ve üzeri olmak ve Yerköy’de ikamet etmek yeterli” dedi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Zafer Tan yaptığı açıklamada, “Bilgisayar ve internet kullanımı günümüzde her alanda yaygınlaştı. Bu kurslar ile kursiyerlerimiz bilgisayarın temel bilgilerini öğreniyor ve iş hayatında daha donanımlı hale geliyorlar. Klavye Teknikleri kursumuzda ise kursiyerlerimiz on parmak hızlı F ve Q klavye kullanmayı öğreniyor ve bu sayede bilgisayar kullanma becerilerini geliştiriyorlar. Kurslarımıza katılımın yoğun olması bizi mutlu ediyor. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızı kurslarımıza katılmaya davet ediyorum” diye konuştu.

Tan, Bilgisayar İşletmenliği (Operatörlüğü) ve Klavye Teknikleri kurslarına katılmak ve daha fazla bilgi almak için Yerköy Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne 0354 516 24 77 numaralı telefondan veya bizzat gelerek detaylı bilgi alabileceklerini söyledi.