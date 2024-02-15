Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması ile Kaçakçılığın önlenmesine yönelik operasyonlarını sürdürüyor.

Jandarma ekipleri Akdağmadeni’nde ikamet eden (N.Ö.) isimli şahsın tarihi eser niteliğinde malzemeler bulundurduğu ve bu malzemeleri satmak için Yozgat Merkez’e gideceği yönünde gelen ihbarı değerlendirdi.

Konu ile alakalı bir açıklama yapan Yozgat İl Jandarma Komutanlığı, “Akdağmadeni Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde, 14 Şubat 2024 günü (N.Ö) isimli şahsa ait aracın Akdağmadeni ilçesinin bir köyünde durdurulması ve yapılan arama neticesinde; 72 adet bizans dönemine ait sikke, 28 adet obje, 8 adet yüzük, 1 adet mühür olmak üzere tarihi eser niteliği taşıyan toplam 109 adet malzeme ile 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirilmiştir. Yozgat Müze Müdürlüğüne teslim edilmek üzere tarihi eser niteliğindeki malzemelere el konulurken; olay ile ilgili (N.Ö) isimli şüpheli şahıs hakkındaki adli işlemler devam etmektedir. Yozgat İl Jandarma Komutanlığı olarak kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik mücadelemiz kararlıkla devam edecektir” ifadelerine yer verildi.