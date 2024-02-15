Ülkü Ocakları Yozgat İl Başkanlığı tarafından “Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu” anma programı düzenlenecek.

Ülkü Ocakları Yozgat İl Başkanı Celal Yalçın, 20 Şubat’ta düzenlenecek olan anma programına Yozgat halkını davet etti.

Başkan Yalçın yaptığı açıklamada, “Ülkü Ocakları Yozgat İl Öğretim birimi olarak, Yozgat İl Halk Kütüphanesi Konferans salonunda düzenlenecek olan “Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu” anma programına tüm hemşehrilerimiz davetlidir” ifadelerini kullandı.

FIRAT ÇAKIROĞLU KİMDİR?

Çakıroğlu, 1 Ocak 1991 tarihinde Konya'nın Akşehir ilçesinde dünyaya geldi. Babası Fuat Mahir Çakıroğlu ile annesi Özlem Çakıroğlu'nun tek çocuğuydu. 1996 yılında öğretmen olan annesi nedeniyle Diyarbakır'da ilkokul yıllarını geçirdi. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4. sınıf öğrencisiydi. Aynı fakültede formasyon dersleri alan Çakıroğlu, Ülkü Ocakları Ege Üniversitesi sorumlusu idi. Fırat Çakıroğlu, 20 Şubat 2015'te Ege Üniversitesi'nde başlayan karşıt görüşlü öğrencilerin kavgası sonrası bıçaklanarak hayata veda etti.