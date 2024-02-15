Yozgat Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim elemanları tarafından düzenlenen Yozgat Bebek ve Çocuk Kütüphanesi Seminerleri'nin bir diğeri 14 Şubat 2024 tarihinde gerçekleştirildi.

Doç. Dr. Özgür Babayiğit'in “Okuma ve Yazmaya Hazırlık” konulu seminerini anneler ilgiyle dinledi. 1 saat süren seminerde okuma ve yazmaya hazırlık çalışmaları paylaşıldı. Ebeveynlerle etkileşimli şekilde gerçekleştirilen eğitimin sonunda ebeveynlerin soruları yanıtlandı.

Yozgat Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nezahat Güçlü, Doç. Dr. Özgür Babayiğit’e verdiği bu eğitimden dolayı teşekkür ederek ebeveynlerin ihtiyaç duyduğu konularda verilen bu eğitimlerin önemli olduğunu ifade ederek kendisine başarılar diledi. Haber Merkezi