Yozgat Bozok Üniversitesi’nde projeler bitmiyor! Yozgat Bozok Üniversitesi’nde projeler bitmiyor!

Yozgat Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim elemanları tarafından düzenlenen Yozgat Bebek ve Çocuk Kütüphanesi Seminerleri'nin bir diğeri 14 Şubat 2024 tarihinde gerçekleştirildi.

Eğitim Fakültesi’nden Seminer

Doç. Dr. Özgür Babayiğit'in “Okuma ve Yazmaya Hazırlık” konulu seminerini anneler ilgiyle dinledi. 1 saat süren seminerde okuma ve yazmaya hazırlık çalışmaları paylaşıldı. Ebeveynlerle etkileşimli şekilde gerçekleştirilen eğitimin sonunda ebeveynlerin soruları yanıtlandı.

Eğitim Fakültesi’nden Seminer1

Yozgat Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nezahat Güçlü, Doç. Dr. Özgür Babayiğit’e verdiği bu eğitimden dolayı teşekkür ederek ebeveynlerin ihtiyaç duyduğu konularda verilen bu eğitimlerin önemli olduğunu ifade ederek kendisine başarılar diledi. Haber Merkezi

Editör: Hakan Demirbaş