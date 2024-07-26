Yozgat Orman İşletme Müdürlüğünce TULİP kapsamında Çekerek ilçesinde çalışmalar devam ediyor.

TULİP kapsamında Çekerek ilçesi Çandır köyünde 600 hektar alanı kapsayan Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü İşi çalışmaları Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince sürüyor.

Proje kapsamında devam eden çalışmalar ile sahaya 56,5 kilometre teras, 27 bin fidan dikimi, bin 670 ocak tohum ekimi, 6 bin 765 metre kafes tel eşik, 2 bin 389 metreküp kuru duvar eşik, 6,2 kilometre servis yolu ve 22 kilometre tel ihata yapılacağı bildirildi.

Konu ile ilgili Yozgat Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Orman İşletme Müdürlüğümüzce Türkiye Dayanıklı Peyzaj Entegrasyonu Projesi (TULİP) kapsamında Çekerek ilçemiz Çandır köyünde 600 hektar alanı kapsayan Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü İşi (Yan Dere Islahı, Fidan Dikimi, Dikenli Tel İhata ve Servis Yolu) çalışmaları devam etmektedir. Bu çalışma kapsamında sahaya 56,5 kilometre teras, 27 bin fidan dikimi, bin 670 ocak tohum ekimi, 6 bin 765 metre kafes tel eşik, 2 bin 389 metreküp kuru duvar eşik, 6,2 kilometre servis yolu ve 22 kilometre tel ihata yapılacaktır” denildi.