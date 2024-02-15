Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, bölgede önümüzdeki 3 ayın da yağışsız geçmesi durumunda üretimin yüzde 60 azalabileceğini belirterek, kuraklığın artarak devam edeceğini ve geleceğe yönelik tedbirler alınması gerektiğini söyledi.

Sivas Ziraat Odasından yapılan açıklama sonrası Yozgatlı çiftçilerde endişelenmeye başladı.

Sivas’ta da Yozgat’ta olduğu gibi kış mevsiminin sonlarına gelinmesine rağmen beklenen kar ve yağmurun yağmaması hububat üreticisini endişeye sevk etti. Sivas Ziraat Odası Başkanı

Hacı Çetindağ, önümüzdeki 3 ayın da yağışsız geçmesi durumunda üretimin yüzde 60 oranında daralabileceğini söyledi. Çetindağ, ilerleyen yıllarda kuraklığın artarak devam edeceğini, geleceğe yönelik planlamalar yapılması gerektiğini ifade etti.

“HAZIRLIK YAPMALIYIZ”

Çetindağ, beklenen kuraklık risklerine karşı hazırlık yapılması gerektiğini belirterek, “İklim değişikliklerinden en çok etkilenen illerden bir tanesi de Sivas’tır. Şu an şubat ayının ortasındayız, bahar havası yaşıyoruz. Ağaçlar tomurcuklanmış. Bunun bir sıkıntı olup olmayacağını ileriki zamanlarda göreceğiz. Geçtiğimiz yıl bu günlerde de kurak geçiyordu ama ileriki aylarda yağan kar ve bol yağmurlardan dolayı endişeler ortadan kalkmıştı. İklimler değişti, bu değişikliğe göre hazırlıklarımızı tüm dinamiklerimizle yapmalıyız” dedi.

“DİRENÇLİ TOHUMLAR SEÇİLMELİ”

Çetindağ, geliştirilen kuraklığa dirençli tohumlara dikkat çekerek, “Eğer beklenen kar ve yağmurlar yağmaz, bu kuraklık böyle devam eder, yer altı ve yer üstü su kaynaklarımız kurursa büyük sıkıntı yaşayabiliriz. Mart, nisan ve mayıs aylarında yeterli miktarda yağış alacağımızı umut ediyoruz. Ancak şu anda yüksek rakımda tarımın bol olduğu, tarımsal alanda ülkemize önemli katkı sağlayan Sivas’ımızda yağış yok. Çiftçilerimizi buna hazırlıklı olmaları noktasında uyarıyoruz. Kuraklığa dayanıklı tohumların seçilmesi lazım. İklim değişiklikleri bize haber veriyor, bizim de buna hazırlıklı olmamız gerekiyor” dedi.

“KURAKLIK BİLİM KURULU KURULMALI”

Çetindağ, kuraklık konusunda bilim kurulu oluşturulması çağrısında bulunarak, “Geçmişe dönüş mümkün olmayabilir. Tüm bilim adamları küresel ısınmanın etkilerinin artarak devam edeceği noktasında hemfikir. Bizim de bilim adamlarımızın önerileri doğrultusunda Tarım Bakanlığımızla birlikte beklenen değişikliklere hazırlıklı olmamız gerekiyor. Bu hazırlıkta geçte kalıyoruz. Pandemide oluşturulan bilim kurulu gibi kuraklıkla ilgili de bilim kurulu oluşturulması lazım. Büyük sıkıntılar yaşamamamız için çiftçimizi bizi bekleyen kuraklıkla ilgili bilinçlendirmemiz lazım” şeklinde konuştu.

“YÜZDE 60 ORANINDA GERİLEME OLABİLİR”

Çetindağ, beklenen yağmurların yağmaması halinde üretimde yüzde 60 oranında gerileme yaşanabileceğini ifade ederek şunları söyledi: “Eğer beklenen yağışlar gelmezse hububat üretiminde yüzde 60 oranında azalma yaşanabilir. Geçen yıla oranla bu yıl ekimde yüzde 50 oranında bir artış oldu. Eğer kuraklık sürerse kayıp çok büyük olur. Beklenen yağmurlar yağarsa üretim rekoru kırılır.”