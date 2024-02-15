Yozgat İl Müftülüğü İmran Hafızlık Kız Kur'an Kursu'nda hafızlık eğitimini tamamlayan Tuğba Abdüllatif isimli öğrenci 5 ay gibi kısa bir sürede Kur’an-ı Kerim’i ezberleyerek hafız oldu.

Hafızı makamında ağırlayıp tebrik eden İl Müftüsü Ali Gülden, "Hafızlığını tamamlayan öğrencimizi ve hafızlık yaptıran hocalarımızı tebrik ediyorum” dedi.

Müftü Gülden, yaptığı açıklamada, Kur’an kursumuzda hafızlarımızın ve hafızımızın yetişmesinde emeği olan tüm görevlileri ayrıca tebrik ediyorum. Hafız demek, sadece Kur’an-ı Kerim’in kelimelerini, ayetlerini ezberleyen değil, aynı zamanda onun manasını kalbine ve ruhuna nakşeden, onun gereklerini hayatı ve davranışlarına tatbik etmeye çalışandır diye konuştu.

Müftü Ali Gülden İmran Hafızlık Kız Kur'an Kursu Yöneticisi Mehtap Yalçıntaş ve hafız Tuğba Abdüllatif’in yetişmesinde emeği olan Şule Gökçe Karakuzu'ya da teşekkür ederek başarılarının devamını diledi.