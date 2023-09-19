Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşundu bulunulup İstiklal Marşı okundu.

İl Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Teğmen Mutlu Erdoğan, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı, öğrenciler şiir okudu.

Törenin ardından Vali Mehmet Ali Özkan ve il protokolü, Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği'ni ziyaret etti.

“ANADOLU ZOR TOPRAKLAR”

Vali Özkan ziyarette yaptığı açıklamada, “Bu topraklar, bu yurt vatan olmuşsa şehitlerimizin ve gazilerimizin şühedanın peşinde yol yürümesiyle ve yine aynı şekilde bu milletin, yüce milletin duaları peşi sıra, cephede verdiği Mücadeleyle vatan olmuştur. Burada emeği olan sizlere rahmeti rahmana kavuşmuş olan gazilerimize ve şehitlerimize tekrar tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. Bu milletin bir evladı olarak minnet duygularımı ifade etmek istiyorum Anadolu zor topraklar. Anadolu doyuran topraklar. Anadolu vatanı olan topraklar. Anadolu uyumayı ve uyumayı ve unutmayı kabul etmeyen Anadolu yüreksizliği, Anadolu zayıflığı kabul etmeyen topraklar. Çok şükür bu topraklarda Türk Milleti bin yıldır sizlerin gayreti, şehidimizin, şühedamızın cesaretiyle al bayrağımızı dalgalandıran topraklar olarak devam ediyor” şeklinde konuştu.

“BU MÜCADELE BİTER Mİ?”

Özkan, “Ben de yıllar önce Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde görev yaptım. Orada nice vatan evladımız, dizimizin dibinde, nice vatan evladımız gözümüzün önünde şehit oldu. Şühedaya erişti. Anadolu topraklarında bir mücadele, bu mücadele biter mi? Bitmez. Burası zor topraklar. Burası birilerinin oyun kurmaya, buralar birilerinin gözü önünde olmaya devam eden topraklar. Ama Allah'ın izniyle bu milletin dirayeti şehidin, şühedanın bizlere çizmiş olduğu istikamet gazilerimizin bizlere vermiş olduğu cesaret ile birlikte ilelebet mahşere kadar Türk yurdu olmaya, Türk vatanı olmaya devam edecektir. Bu vesileyle ben tekrardan Büyük Önder Atatürk'ü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü şehit gazilerimizi ve gerek aklı, gerek bedeniyle ülkesine hizmet etmiş bütün vatan erlerini huzurlarınızda tekrar minnet ve rahmetle yad ediyorum. Ruhları şad olsun. Allah sizlere ömür versin” ifadelerini kullandı.

Etkinliğe Vali Mehmet Ali Özkan, Cumhuriyet Başsavcısı Recep Sevgili, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, daire müdürleri, askeri personel, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. (Alpaslan Demir)