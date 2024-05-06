İstanbul-Yozgat aktarmasız yüksek hızlı tren seferleri, 4 Mayıs Cumartesi günü İstanbul'da düzenlenen törenle başladı.

İstanbul-Yozgat aktarmasız yüksek hızlı tren seferlerinin Yozgat için büyük bir yatırım olduğunu dile getiren AK Parti Yozgat İl Başkanı Çelebi Altuntaş, hızlı tren seferleri ile Yozgatlıların İstanbul-Yozgat arasını 6 saatte kat edeceğini söyledi.

Konu ile ilgili açıklama yapan İl Başkanı Çelebi Altuntaş, "Bu büyük yatırımın Yozgat’a kazandırılmasında emeği geçen başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu’na, Yozgat Milletvekillerimize ve bu projeye katkıda bulunan herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Yozgat’a ve hemşehrilerimize büyük bir katkı sağlayacak hızlı tren seferleri ile hemşehrilerimiz İstanbul-Yozgat arasını 6 saatte kat edecek" dedi.

Açıklamasının devamında Altuntaş, “AK Parti olarak ülke genelinde olduğu gibi Yozgat ve ilçelerimizde yapılan, yapımı devam ve yeni yapılacak olan projelerimiz devam edecektir. Yozgat’ın ve ilçelerimizin birlikte gelişmesi ve kalkınmasında gerekli çalışmalarımız devam etmektedir. Milletvekillerimiz Abdulkadir Akgül ve Süleyman Şahan, Yozgat’ın sağlık, eğitim, sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda her türlü desteği ve çalışmalarını birlikte devam ettirmektedir” diye konuştu.