81 ildeki tüm noterliklerde sil baştan değişikliğe gidildi. Noterliklerde işlemler bu şekilde yapılacak. Detaylar haberimizde:

Noterliklerde yeni dönem başlıyor. 81 ilde geçerlik olacak bu yöntem pilot olarak uygulanmaya başladı. 3 Şubat 2020'de noterlik işlemlerinde kredi kartıyla ödeme imkanının getirilmesinden bugüne kadar 33 milyon 481 bin 625 işlemde kredi kartı kullanımı gerçekleşti.

Adalet Bakanlığı’nın verilerine göre, noterlik hizmetleri kapsamında hayata geçirilen, e-noterlik, nöbetçi noterlik, güvenli ödeme hizmeti gibi yeni uygulamalar çerçevesinde, 2002'de 1231 olan noterlik sayısı, 2024 yılında 2 bin 385'e yükseldi.

KREDİ KARTI UYGULAMASI ETKİSİ BÜYÜK OLDU

Yeni getirilen uygulamalardan olan nöbetçi noterlik uygulaması ise 6 Nisan 2019'da hayata geçirildi. Bu yeni uygulama ile birlikte 5 yılda nöbetçi noterlerde yapılan işlem sayısı 2 milyon 720 bin 451 olarak kaydedildi.

Adalet Bakanlığı ve Türkiye Noterler Birliğinin ortak çalışması neticesinde 3 Şubat 2020'de uygulamaya konulan Noterlik İşlemlerinde Güvenli Ödeme Sistemi çerçevesinde, bugüne kadar 55 bin 374 güvenli ödeme işlemi gerçekleştirildi. Bu konuda işlem hacmi ise 29 milyar 898 milyon 236 bin 968 lira olarak kayda geçti.

Yine aynı tarihte uygulamaya konulan noter ücretlerinin kredi kartıyla ödenmesi hususunda günümüze kadar 33 milyon 481 bin 625 işlemde kredi kartı kullanıldığı belirtildi.

PARMAK İZİ YÖNTEMİ İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

Noterliklerde kimlik sahteciliğinin önüne geçmek amacıyla yeni uygulama hazırlanıyor. Pilot uygulama olarak başlatılan parmak iziyle kimlik doğrulama yöntemiyle, 3 bin 779 kimliğin doğrulama işlemi yapıldı.

81 ildeki noterliklerde uygulanacak olan bu sistemin 2024 yılı içerisinde tüm noterliklerde hayata geçirilmesi planların arasında yer alıyor.