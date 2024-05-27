Millî Eğitim Bakanlığı ile Kamu Görevlileri Etik Kurulu arasında imzalanan Etik Eğitimi ve Etik Eğitici Yetiştirilmesi İş Birliği Protokolü kapsamında Yozgat'ta okul yöneticileri, rehber öğretmenler ve personele yönelik etik eğitim semineri düzenlendi.

İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından, şubat-mayıs ayları arasında il merkezi ve 13 ilçede düzenlenen ve il merkezi ve ilçelerinde görev yapan okul müdürleri, müdür yardımcıları, rehber öğretmenleri ve personelin katıldığı "Etik Eğitimi Semineri" Eğitim Müfettiş Yardımcısı Yusuf Arıcan tarafından gerçekleştirildi.

Seminerde, etik kavramının tanımı, kamu görevlileri etik davranış ilkeleri, öğretmenlik meslek etiği, sosyal medya etik ilkeleri, etik sorunlarla karşılaşma halinde izlenmesi gereken adımlar ve etik karar verme becerileri gibi konularda bilgiler verildi.